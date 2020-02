46 yaşlı model fotosessiya vaxtı açılan sinəsini əlləri ilə gizlətməyə çalışdı - FOTO

Məşhur model Heidi Klum "Harpers Bazaar's" jurnalı üçün fotosessiya etdirib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 46 yaşlı model açıq-saçıq libasda kamera qarşısına keçib. Modelin libası o qədər qısa olub ki, o, sinəsi görünməsin deyə əlləriylə gizlədib.

Heidi Klum 1973-cü ildə Almaniyada anadan olub. Karyerasına 1992-ci ildən başlayıb. O, 18 yaşında "1992-ci ilin Modeli" müsabiqəsinin qalibi seçilib. Heidi iki dəfə ailə qurub. Birinci həyat yoldaşı bərbər olub. Onlar 1997-2001-ci illər ərzində münasibətdə olublar. Boşandıqdan sonra Haidi "Fomula 1"-in meneceri, milyonçu Flavi Britore ilə tanış olub. Ondan Haidinin bir qızı var və ikinci həyat yoldaşı Sil onu rəsmi olaraq öz qızı kimi qeydiyyatdan keçirib.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.