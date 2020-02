PSJ-nin daha bir yetirməsi “Qəbələ”yə transfer olunub

“Qəbələ” heyətinə daha bir futbolçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,qış “transfer pəncərəsi”ndə Ehtiram Şahverdiyev və Abdelrafik Jerarla anlaşan “qırmızı-qaralar” Nikolas Rayselin keçidini rəsmiləşdirib.

27 yaşlı hücumçu ilə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.

Fransada anadan olan vinger PSJ klubunun yetirməsidir. 2011-2013-cü illərdə Paris təmsilçisinin ikinci komandasında çıxış edən Raysel ardınca Sloveniyada “Çelye” (2013-2015), Belçikada “Union Sent Jiluaz” (2015-2017) klublarının formasını geyinib. 2017-ci ildə Belçikanın digər təmsilçisi “Ostende”yə keçən Nikolas 2018/2019-cu illər mövsümünü icarə əsasında “Rozelar”da çıxış edib. O, cari mövsümün ilk yarısında da “Ostende” formasını geyinib.

Qeyd edək ki, 2014-cü ildə Sloveniya yığmasına cəlb olunan Raysel bu ölkənin U-21 millisində 1 matç keçirib, 1 qol vurub.(apasport)

