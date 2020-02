Bu gün Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın müğənni qızı Aynişan Quliyevanın və Kənanın oğlan toyudur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, toy Ağcəbədidə baş tutur.

Qeyd edək ki, cütlüyün qız toyu fevralın 1-də baş tutub.

