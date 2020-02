SON DƏQİQƏ! MSK bu məntəqələrin nəticələrini - LƏĞV ETDİ

Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında 81 saylı Beyləqan seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi qeydə alınan Məmmədov Anar Sədrəddin oğlu və digərlərinin müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət barədə MSK üzvü İlham Məmmədov məlumat verib.

O bildirib ki, şikayətçilər səsvermə günü pozuntuların olduğunu əsas gətirərək həmin dairənin nəticələrinin ləğvini tələb edib: “Araşdırma zamanı şikayətçinin təqdim etdiyi 5 protokoldan yalnız 31 saylı məntəqəyə aid olan protokolda uyğunsuzluqların olduğu müəyyən edilib. Bu səbəbdən həmin məntəqənin nəticələri ləğv edilməlidir”.



MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov isə təklif edib ki, 1, 4, 6 saylı məntəqələrdə pozuntular var və onlar da ləğv olunmalıdır.



Beləliklə MSK 1, 4, 6, 31 saylı məntəqələrin nəticələrinin ləğv olunması barədə qərar qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.