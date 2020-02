İranda parlament seçkilərinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,daxili İşlər naziri Rəmani Fəzlinin sözlərinə görə, seçici fəallığı 42,57 faiz olub. 11-ci parlament seçkilərində 24 milyon, 512 min 404 nəfər səs verib.

Qeyd edək ki, 290 yerlik parlamentdə təmsil olunmaq üçün 1578 nəfər namizədliyini irəli sürüb. Siyasi arenanın iki böyük qüvvəsi-mühafizəkarlar və islahatçılar arasında gedən mübarizədə mühafizəkarlar daha çox mandat əldə ediblər.

