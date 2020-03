TRT1-in yeni serialı - “Ya İstiqlal, ya Ölüm” 1920-ci ilin 16 mart - 23 aprel tarixləri arasındakı milli mübarizənin kritik altı həftəsini əks etdirən tarixi həqiqətlərə uyğun olaraq nümayiş olunacaq.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Qazi Mustafa Kamal Atatürk rolunu İlker Kızmazın oynadığı layihədə Birkan Sokullu, Hilmicem İntepe, Rıza Koçaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Dolunay Soysert, Osman Sonant və Melis Sezen kimi məşhurlar rol alıb.

