Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Napoli" evdə "Barselona" ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

"Napoli" - "Barselona" - 1:1

Qollar: Dris Mertens, 30 - Antuan Qrizmann, 57

Qırmızı vərəqə: Arturo Vidal, 89 ("Barselona")

Milli.Az

