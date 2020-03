Canlı əfsanə Layonel Riçinin qızı Sofiya Riçi geyim markası üçün soyunub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, ABŞ-ın məşhur müğənnisi, 70 yaşlı Layonel Riçinin 21 yaşlı model və dizayner qızı yarıçılpaq halda kamera qarşısına keçib.

Sinəsini əlləri ilə gizlədən model cazibədar bədən quruluşu ilə heyran edib.

Milli.Az fotosessiyanı təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.