Tanınmış model, “Miss Azerbaijan 2019”un qalibi, Səmra Hüseynova açıq-saçıq fotoları ilə izləyicilərini təəccübləndirməkdə davam edir. Yaxın günlərdə Sinqapurda dincələn modelin tətili yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər zaman sosial şəbəkələrdə iddialı fotoşəkilləri, cazibədarlığı və seksuallığı gözoxşayan model ağ qısa köynəkdə rəngli alt paltarında fotosessiya etdirib.

Səmra ''İnstaqramda'' yarı çılpaq halda paylaşdığı fotosunun şərh bölümünü bağlayıb.

