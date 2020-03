"Dünən Balidən olan qardaş deyir ki, indi bizdə qışdır, elə üşüyürük ki.... O anda qəlbim durdu... Beynim yandı... Mavi ekran göstərdi".

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyeva instaqramda yazıb. Balinin iqliminə öyrəşə bilmədiyini deyən Aynişan həyat yoldaşı Kənan Əliyevlə romantik şəklini paylaşıb.

O, sözlərinə "İstədim deyim ki, ay kişi ölürük biz" deyə əlavə edib.

