Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan həyat yoldaşı Kənanla bal ayına yollanıblar.

Milli.Az SİA-ya istinadən xəbər verir ki, cütlük bal ayı üçün İndoneziyada yerləşən Bali adasını seçib.

Quliyeva istirahətdən yeni şəkillərini "İnstagram" səhifəsində yerləşdirib.

Qeyd edək ki, Aynişanın qız toyu fevralın 1-i, oğlan toyu isə fevralın 8-i olub.

Milli.Az

