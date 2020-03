“Ermənicə-Azərbaycanca lüğət” çap edildi

Azərbaycanda ilk dəfə 975 səhifədən ibarət olan “Ermənicə-Azərbaycanca lüğət” çap edilib.

“Report”un məlumatına görə, Strateji Kommunikasiya Mərkəzinin sifarişi əsasında hazırlanmış “Ermənicə-Azərbaycanca Lüğət”in tərtibçilərindən biri Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin Erməni araşdırmaları elmi-tədqiqat və tədris Mərkəzinin böyük elmi isçisi İsmayıl Aslan oğlu Tanrıverdidir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilk dəfə nəşr olunmuş “Ermənicə-Azərbaycanca Lüğət” 975 səhifədən ibarətdir və 70 000 - 75 000 söz birləşmələrini əhatə edir.



