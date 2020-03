Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsi - NƏTİCƏLƏR

UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.

Publika.az qarşılaşmaların nəticələeini təqdim edir:

Avropa Liqası, 1/16 final mərhələsi, cavab oyunları

27 fevral

24:00. "Ayaks" (Hollandiya) - "Xetafe" (İspaniya) - 2:1

İlk oyun – 0:2

24:00. "Arsenal" (London, İngiltərə) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 1:2 (ƏLAVƏ VAXT - 1:1)

İlk oyun – 1:0

24:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 3:3

İlk oyun – 1:2

24:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 1:3

İlk oyun – 1:1

24:00. “İnter" (İtaliya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 2:1

İlk oyun – 2:0

24:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Brügge" (Belçika) - 5:0

İlk oyun – 1:1

24:00. "Sevilya" (İspaniya) - ÇFR (Rumıniya) - 0:0

İlk oyun – 1:1

24:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) görüşü təxirə salınıb.

İlk oyun – 1:4

26 fevral

21:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 0:1

İlk oyun – 2:3.

21:55. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - 1:3

İlk oyun – 1:2

21:55. "Espanyol" (İspaniya) - "Vulverhempton" (İngiltərə) - 3:2

İlk oyun – 0:4

21:55. "Bazel" (İsveçrə) - APOEL (Kipr) - 1:0

İlk oyun – 3:0

21:55. "Gent" (Belçika) - "Roma" (İtaliya) - 1:1

İlk oyun – 0:1

21:55. LASK (Avstriya) - AZ (Alkmaar, Hollandiya) - 2:0

İlk oyun – 1:1

21:55. "Malmö" (İsveç) - "Volfsburq" (Almaniya) - 0:3

İlk oyun – 1:2

21:55. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 4:1 (əlavə vaxt - 1:0)

İlk oyun - 1:3

Qeyd edək ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar təxirə salınmış "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) görüşü bu gün - fevralın 28-də keçiriləcək.

