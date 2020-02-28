Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsi - NƏTİCƏLƏR

UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.
Publika.az qarşılaşmaların nəticələeini təqdim edir:
Avropa Liqası, 1/16 final mərhələsi, cavab oyunları
27 fevral
24:00. "Ayaks" (Hollandiya) - "Xetafe" (İspaniya) - 2:1
İlk oyun – 0:2
24:00. "Arsenal" (London, İngiltərə) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 1:2 (ƏLAVƏ VAXT - 1:1)
İlk oyun – 1:0
24:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 3:3
İlk oyun – 1:2
24:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 1:3
İlk oyun – 1:1
24:00. “İnter" (İtaliya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 2:1
İlk oyun – 2:0
24:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Brügge" (Belçika) - 5:0
İlk oyun – 1:1
24:00. "Sevilya" (İspaniya) - ÇFR (Rumıniya) - 0:0
İlk oyun – 1:1
24:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) görüşü təxirə salınıb.
İlk oyun – 1:4
26 fevral
21:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 0:1
İlk oyun – 2:3.
21:55. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - 1:3
İlk oyun – 1:2
21:55. "Espanyol" (İspaniya) - "Vulverhempton" (İngiltərə) - 3:2
İlk oyun – 0:4
21:55. "Bazel" (İsveçrə) - APOEL (Kipr) - 1:0
İlk oyun – 3:0
21:55. "Gent" (Belçika) - "Roma" (İtaliya) - 1:1
İlk oyun – 0:1
21:55. LASK (Avstriya) - AZ (Alkmaar, Hollandiya) - 2:0
İlk oyun – 1:1
21:55. "Malmö" (İsveç) - "Volfsburq" (Almaniya) - 0:3
İlk oyun – 1:2
21:55. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 4:1 (əlavə vaxt - 1:0)
İlk oyun - 1:3
Qeyd edək ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar təxirə salınmış "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) görüşü bu gün - fevralın 28-də keçiriləcək.