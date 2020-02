Türkiyə Müdafiə naziri Hülusi Akar İdlibdə gedən döyüşlər barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Akar rejimin bir çox əsgər və bazasının məhv edildiyini açıqlayıb:

"İdlibdə 5 helikopter, 23 tank, 10 zirehli maşın, 23 müxtəlif çeşidli top, 5 silah-sursat maşını, bir SA-17 maşını, bir SA-22 hava müdafi sistemi, 3 silah-sursat deposu, 2 alət deposu, 1 qərargah binası və 309 rejim əsgəri məhv edilmişdir. Atışlarımız və fəaliyyətimiz planladığımız kimi davam edir".



Mənbə: haberler.com

