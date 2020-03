Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində növbəti toplantı keçirildi

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin altıncı toplantısı keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, toplantıdan sonra mətbuat konfransı baş tutub.

Energetika naziri Pərviz Şahbazov jurnalistlərə açıqlamasında toplantının işi ilə bağlı məlumat verib: "Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasında cənab Prezident İlham Əliyev iştirak etdi və hər zaman olduğu kimi şuranın fəaliyyətinə dair, layihənin işləri və gələcəkdə baş tutacaq planlar haqqında tövsiyələrini verdi. Daha sonra şura öz işini davam etdirdi. Bugünkü iclasda iştirakçı şirkətlər tərəfindən hesabatlar təqdim olundu. Daha sonra 13 ölkənin hökumət və dövlət nümayəndələri, Avropa İttifaqının təmsilçiləri layihənin gedişatı ilə bağlı fikirlərini bildirdilər. Bildirmək istəyirəm ki, Cənub Qaz Dəhlizinin bir komponenti olan Transadriatik boru kəməri (TAP) 2020-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılacaq. Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin bu il tamamilə sona çatdırılması nəzərdə tutulur ki, bununla da Azərbaycan qazının Avropaya çıxışı təmin olunacaq. Dəhlizdən 16 milyard kubmetr təbii qaz tranzit olunacaq. Onun 6 milyard kubmetri Türkiyənin, qalanı Avropanın payına düşür. Bundan başqa, gələcəkdə Balkan ölkələrinə dəhlizin çəkilməsində maraq var. Bu çərçivədə Bolqarıstan Azərbaycan qazının alınmasında ilk sırada təmsil olunacaq".

Daha sonra çıxış edən Avropa Komissiyasının Enerji Direktorluğunun Baş direktorunun müavini Klaus-Dieter Borchardt Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasında iştirakından məmnunluğunu dilə gətirib: "İşini başa çatdırmış toplantı çərçivəsində məhsuldar diskusiya apardıq. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin ərsəyə gəlməsi 10 il əvvəl baş tutub. Bu dövr ərzində layihənin gedişatı diqqətlə izlənib. Azərbaycandan başlayan layihə Türkiyə, Yunanıstandan keçərək İtaliyaya qədər uzanır. Layihənin son addımı olan Transadriatik layihəsi İtaliya şirkətləri tərəfindən tətbiq olunub və artıq başa çatmaq üzrədir. Bu, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, İtaliya və ümumilikdə, Avropa İttifaqı üçün mühüm xəbərdir. Biz gələcəkdə dəhlizin marşrutlarının şaxələndirilməsində maraqlıyıq. Gələcəyə nəzər saldıqda, hesab edirik ki, bu istiqamətdə yeni marşrutlar açıla bilər. Ümid edirik ki, Xəzər dənizindəki perspektivli ehtiyat yataqlar sayəsində, bu, mümkün olacaq. Bu məsələlər gələcək toplantılarda müzakirə olunacaq. Prezident İlham Əliyev toplantıda bəyan etdi ki, dəhlizin genişləndirilməsi ilə bağlı Məşvərət Şurasının müzakirələri baş tutacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, dəhlizin texniki buraxma qabiliyyəti 30 milyard kubmetrə qədər ola bilər. Azərbaycandan İtaliyaya ildə 10 milyard kubmetr qaz göndəriləcək. Bu həcm digər iştirakçı ölkələr arasında bölüşdürüləcək. Bu rəqəmin 10-dan 15 milyarda çatdırılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Azərbaycanda perspektivli qaz yataqları var. Bir sıra ölkələrdə isə tədricən kömürdən təbii qaza keçid nəzərdə tutulur".

İtaliya İqtisadi İnkişaf nazirinin müavini Alessandra Todde isə çıxışında Cənub Qaz Dəhlizinin ölkəsi üçün əhəmiyyətini vurğulayıb: "Bu layihənin icrası 2015-ci ildə başlanıb. Uğurla aparılan bu iş artıq başa çatmaq üzrədir. Layihənin həyata keçirilməsi İtaliyanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu yerdə vurğulamaq istəyirəm ki Azərbaycanla İtaliya arasında enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı memorandum imzalanıb. Bu razılaşmanın imzalanmasında məqsəd enerji sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsidir. Dəhlizin reallaşdırılması da bunlardan biridir".

Qeyd edək ki, Məşvərət Şurasında ABŞ, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, Gürcüstan, Serbiya, Türkiyə, İtaliya, Yunanıstan, Rumıniya, Türkmənistan, Xorvatiya, Monteneqro, Macarıstan və Avropa İttifaqının hökumət və dövlət nümayəndələri iştirak edib.

Zümrüd

