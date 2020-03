Dua Lipa özünü fotoşopla arıq göstərirmiş - FOTO

Dünyaca məşhur müğənni Dua Lipa ''Fotoşop''lu fotoları ilə yenidən gündəmə gəlib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, dünyaca iki məşhur model Cici Hadid və Bella Hadidin qardaşları Anvar Hadidlə eşq yaşayan müğənni bir ay əvvəl sevgilisi ilə tətilə yollanıb. Mayamidə tətil fotolarını öz ''İnstagram'' hesabında yayımlayan Lipanın şəkilləri bir ay sonra Backgrid USA vasitəsi ilə yenidən paylaşılıb. Məlum olub ki, müğənni artıq çəkisini ''Fotoşop'' proqramı ilə gizlədib. İzləyiciləri onun bu hərəkətini gülüş obyektinə çeviriliblər.

Milli.Az

