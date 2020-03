"Liverpul"un futbolçusu Sadio Mane maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, seneqallı hücumçu, Mersisayd təmsilçisinin baş məşqçisi Yurgen Klopp haqda danışıb:

"Düşünürəm ki, "Enfild Roud"da Kloppa heykəl qoyulacaq. O, futbolçular və komanda üçün hər şeyi etməyə çalışan mükəmməl baş məşqçidir. Klopp meydançada futbolçulara daha çox məsuliyyət verir. Eyni zamanda, çox mehribandır. Bunlar Kloppun xüsusi gücüdür".

Milli.Az

