Suareslə müqavilə hansı halda uzadılacaq?

"Barselona" futbolçusu Luis Suareslə müqaviləni uzatmaq üçün şərt qoyub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə uruqvaylı hücumçunun özü danışıb. 33 yaşlı hücumçu 2020/2021-ci illər mövsümündə oyunların 60 faizində iştiral edəcəyi təqdirdə sözləşməsinin müddəti uzadılacağını bildirib:

"Ailəliklə Barselona bizim üçün çox yaxşıdır və hələ hiss edirəm ki, komandaya xeyir verə bilərəm. Mən "Barsa"da sonra da oynamaq istəyirəm, amma hər şey məndən asılı deyil. Müqavilənin uzadılması haqqında qərarı klubun rəhbərliyini qəbul etməlidir. Əgər növbəti mövsümdə matçların 60 faizdən çoxunu oynayasam, müqavilə avtomatik uzadılacaq".

Qeyd edək ki, L.Suaresin hazırkı sözləşməsi 2021-ci ilin iyununda bitəcək.

Milli.Az

