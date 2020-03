Rəqqasə-aktrisa Oksana Rəsulova yeni layihəsi üçün kamera qarşısına keçib.

Publika.az xəbər verir ki, “Keçmiş əsrin türk qadınları” fotolayihəsində məşhur başını bağlayıb.

O, layihədən fotolarını instaqramda paylaşıb.

Ulduzun stili üzərində modelyer Şəlalə Maqsudova çalışıb. Fotoların müəllifi İsmayıl Rzayevdir.

