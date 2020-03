Böyük Quruluş Partiyasının (BQP) başqanı, deputat Fazil Mustafa Prezident Administrasiyasında (PA) olub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Fazil Mustafa Feysbuk hesabında məlumat verib.

O bildirib ki, görüş PA-nın Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevin dəvəti ilə baş tutub:

“Partiyamızın fəaliyyəti, parlament çalışmalarımız, iqtidar və müxalifət partiyaları arasında münasibətlər mövzusunda səmərəli söhbətimiz oldu”.

