Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Bağırov körpüsündə (Koroğlu istiqamətində) baş verən hadisə səbəbindən sıxlıq müşahidə olunur.

Milli.Az

