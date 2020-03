Tez-tez düyü yeyənlər MÜTLƏQ OXUSUN! - "Dövrün vəbası"

Diabet xəstəliyi "dövrün vəbası" adlanır.

Publika.az xəbər verir ki, sağlam olmayan pəhriz bu xəstəliyin ortaya çıxmasında aktiv rol oynayır. Ağ düyü ( Plov ) dünyanın bir çox mütəxəssisini diabetlə mübarizədə narahat edən qidalardan biridir.

Harvard Xalq Sağlamlığı Məktəbində 350 mindən çox insanın yemək vərdişinə nəzarət edilib. Tədqiqatlarda, asiyalılar və çinlilər gündə 4 dəfə, amerikalılar və avstraliyalılar isə həftədə cəmi 5 dəfə bişən düyü yeyiblər.

Nəticələrə görə, düyünün hər qabı şəkər xəstəliyi riskini 11 faiz artırdığı ortaya çıxıb.

Araşdırmanın nəticələrini qiymətləndirən Sinqapur Sağlamlıq İnkişafı Şurasının baş direktoru Zee Yoong Kang "Biz düyü yeməyi dayandırın" demirik. Ancaq diyetimizə diqqət etməliyik. Bəzi qidalardan istifadəni tənzimləməliyik.

Sahib / Publika.az

