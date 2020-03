Qrip olmamaq üçün BUNU EDİN

Qış aylarının ən dadlı meyvələrindən biri də heyvadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyvəsində təbii turşu, A və C vitamini, pektin və tanen maddələri olan heyva bir çox xəstəliyin dərmanıdır. Həkimlər qışda qrip olmamaq üçün bol heyva suyu içməyi və meyvəsini yeməyi məsləhət görürlər.

Heyva qabığı və toxumu qaynadılıb içilərsə, sidikyolu iltihablarına faydalıdır. İştah açır, böyrək və sidik torbası iltihablarını aradan qaldırır. Heyva suyu bədəni tərlətmək üçün yaxşıdır. Göz qapaqları və kirpiklərin iltihablanması zamanı heyva suyu ilə gözlərin yuyulması faydalıdır. Həmçinin, boğaz ağrısı zamanı qurudulmuş heyvanı suda saxlayıb, həmin su ilə qarqara etmək problemin aradan qaldırılmasına müsbət təsir edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.