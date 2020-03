Aynişan həyat yoldaşından yazdı: “100 dəfə küsüb barışandan sonra...”

Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyeva idmançı həyat yoldaşı Kənan Əliyevlə bal ayına Baliyə yollanıb.

Publika.az xəbər verir ki, cütlük romantik və rəngarəng tətil fotolarını paylaşmağa davam edir.

Lampuan məbədini ziyarət edən Aynişan yolda başına gələnləri izləyiciləri ilə paylaşıb.

“Məbədə getmək üçün gecə saat 4 də oyanıb yola düşdük. Qaldığımız oteldən ora təxminən1,5 saat yol getdik. Sonra yarım saat yoxuşu piyada çıxdıq... Nəticə etibarı ilə yol arkadaşım, həyat yoldaşım fotomu çəkə bilmirdi. 100 dəfə küsüb barışandan sonra böyük bir həyəcan ilə çəkdi. Ora tez getməyimizin səbəbi odur ki, günorta saatlarına insan axını olur, foto üçün dəhşət çox sıra olur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.