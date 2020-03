Aynişan Quliyeva bal ayından qayıtması ilə bağlı özünün "İnstaqram" hesabında paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Aynişan paylaşımda bunları qeyd edib:

"Dostlar, tanışlar, izləyicilər soyuqlamışam. Bir müddət sonra yenidən sizlərlə olacam. Koronavirus deyil, narahat olmayın".

Qeyd edək ki, Aynişan Quliyeva bal ayı üçün həyat yoldaşı ilə İndoneziyanın Bali adasına getmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.