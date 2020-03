Merkel Putinlə təcili telefonla danışdı

Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin saytında məlumat verilib.

“İdlib de-eskalasiya zonasında indiki gərgin vəziyyət nəzərə alınmaqla Suriya probleminin nizamlanması məsələləri müzakirə edilib. Bu çərçivədə martın 5-də Moskvada Rusiya-Türkiyə sammitinin səmərəli keçirilməsinə ümid ifadə olunub”, - deyə məlumatda bildirilib.

Bundan başqa, Putin və Merkel Liviya məsələləri barədə də fikir mübadliləsi aparıblar.

Liderlər gələcək görüşlər barədə razılığa gəliblər.

Telefon danışığı Almaniya tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

