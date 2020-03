Ermənistanda məktəblilər və hərbçilər koronavirusa yoluxdu

Ermənistanda məktəblilər və hərbçilər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Səhiyyə naziri Arsen Torosyan bildirib ki, artıq ölkədə məktəblilər də koronavirusa yoluxub.

“Artıq məktəblilərdə də koronavirus aşkarlanıb. Mən onların dəqiq sayını bilməsəm də, məktəblilər özlərini yaxşı hiss edirlər, həyati təhlükələri yoxdur”, - deyə Səhiyyə naziri vurğulayıb.

O qeyd edib ki, bir həkim və təcili tibbi yardımın bir nəfər sürücüsü də koronavirusa yoluxub.

Bundan başqa, Ermənistanın Müdafiə naziri David Tonoyan bildirib ki, üç hərbçidə koronavirus aşkarlanıb. (APA)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.