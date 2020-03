Neftin qiymətinin azalması Azərbaycanın beynəlxalq kredit reytinqinə təsir göstərməyib

Dünya bazarlarında neft qiymətlərinin kəskin səviyyədə aşağı düşməsi səbəbindən aparıcı üç beynəlxalq kredit reytinq agentliyindən biri olan “Standard ənd Purz” (Standard and Poor’s) agentliyi neft ixrac edən ölkələrin reytinqlərinin növbədənkənar qiymətləndirilməsinə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, həmin qiymətləndirmə Azərbaycan Respublikası üçün də aparılıb.

26 mart 2020-ci il tarixində “Standard ənd Purz” agentliyinin yaydığı açıqlamada ölkəmizin beynəlxalq reytinqində hər hansı dəyişikliyin baş vermədiyi əksini tapıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqi dəyişməyərək “BB+” səviyyəsində, uzunmüddətli proqnoz isə “sabit” saxladığını təsdiq olunub.

Agentliyin yayımladığı hesabatda Azərbaycanın beynəlxalq kredit reytinqinin və reytinq üzrə proqnozun bir daha təsdiq olunması ölkənin əhəmiyyətli valyuta etiyatlarına, güclü fiskal mövqeyə (aktivlərə), habelə aşağı xarici borc səviyyəsinə malik olması ilə əsaslandırılıb.

Məlumat üçün bildiririk ki, “Standard ənd Purz” agentliyi ənənəvi olaraq ildə iki dəfə, yanvar və iyul aylarında Azərbaycanın kredit reytinqi üzrə qiymətləndirilməsini aparır və ən son qiymətləndirmə cari ilin 25 yanvar tartixində həyata keçirilib və müvafiq hesabat agentlik tərəfindən dərc olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.