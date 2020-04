"Arsenal" keçmiş baş məşqçisi Arsen Vengerin heykəlini ucaldacaq.

Milli.Az xəbər verir ki, fransız mütəxəssisin büstü "Emirates" stadionun önündə qoyulacaq.

Abidənin hazırlanması işi davam edir.

70 yaşlı məşqçi 1996-2018-ci illərdə "Arsenal"ı çalışdırırıb. O, "topçular"da 3 dəfə Premyer Liqa, 7 dəfə Federasiya kuboku və 7 dəfə də super kuboku qazanıb.

