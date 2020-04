Bu ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 645 nəfərə çatıb

Son sutka ərzində Estoniyada koronavirusa (COVID-19) yoluxanların sayı 70 nəfər artaraq 645-ə çatıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Estoniya Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, epidemiyanın yayıldığı tarixdən bəri ölkədə 9300 nəfər müayinə olunub.

Nazirliyin məlumatına əsasən, son sutka ərzində COVID-19 virusuna görə götürülən 1200 nəfərin analizinin 70-nin nəticəsi müsbət çıxıb. Virusa yeni yoluxma hallarının artacağı istisna olunmur.

Qeyd edək ki, bu günə qədər ölkədə koronavirusdan bir ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.