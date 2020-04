"Everton"un baş məşqçisi Karlo Ançelotti koronavirus epidemiyasından sonra İngiltərədəki vəziyyəti şərh edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis durumun çox ciddi olduğunu bildirib:

"Mən gözlərimə inana bilmirəm. Küçəyə bir dəfə çıxa bilirik. Hər yerdə polislər var. Hökümət çox güclü işləyir. İnsanlar səhiyyəyə inansalar da, təşviş içindədirlər.

Hamı çalışır ki, tək yaşayan yaşlılara kömək etsin. Klub da bunun üşün yaxşı işlər görür. Hamıya yardım etməyə çalışır. Öyrəşmədiyimiz bir həyat tərzi keçiririk. Bu, bizi çox dəyişəcək".

Milli.Az

