ABŞ vətəndaşı tualet kağızı əldə etmək üçün texnikanın nailiyyətlərindən istifadə etməli olub.

"Daily Star" bildirir ki, San-Fransisko sakini tualet kağızı almalı olub. Lakin koronavirus pandemiyasına görə evdən çıxmaqdan ehtiyat edib. Buna görə də o, kömək üçün dostuna müraciət etməli olub.

Qeyd edilir ki, yoldaşı da evdən çıxmaq istəməyərək, ona tualet kağızını drona birləşdirərək yollayıb. (oxu.az)

