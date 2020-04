İsraildə COVID-19 diaqnozu ilə ölən xəstələrin sayı 15-ə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə "Galei IDF" radiostansiyası məlumat yayıb.

Bundan əvvəl 12 ölənin olduğu bildirilmişdi.

Radiostansiyanın məlumatına görə, daha üç nəfər - 90 və 84 yaşlı qadınlar və 92 yaşlı kişi ölüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.