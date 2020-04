"Assoşieyted Press" agentliyi İranın paytaxtı Tehranda koronavirus pandemiyasının qurbanı olmuş şəxsin dəfn edilməsini yayımlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, fotolarda dəfni icra edənlərin yalnız qoruyucu maskalardan və rezin əlcəklərdən istifadə etdiyi görülür.

Son rəqəmlərə görə, İranda 41 min 495 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 2 min 757 nəfəri ölüb. 13 min 911 nəfər sağalıb.

Zümrüd

