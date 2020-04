Azərbaycanın futbol üzrə e-Milli komandası PES2020 üzrə yoldaşlıq oyunu keçirib.

"Report"un məlumatına görə, yığma Malta ilə qarşılaşıb.

3 oyundan ibarət dueldə Azərbaycan millisi rəqibinə məğlub olub - 2:2, 1:2, 0:3.

Qeyd edək ki, e-Millinin heyətində Təbriz Mahmudov, Əli Gözəlzadə və Firuz Buksayev mübarizə aparıb.



