Türkiyədə Osmanlı dönəmində təməli qoyulan avtomobil yolu layihəsi başa çatır

Türkiyənin Aralıq dənizi və Qara dəniz bölgələrini birləşdirəcək, bu iki ərazi arasında qət edilən məsafəni 6 saata endirəcək avtomobil yolu layihəsinin ilin sonunadək tamamlanması planlaşdırılır.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Osmanlı padşahı İkinci Əbdülhəmid zamanında "Dərəyolu" adı ilə fransız mühəndislər tərəfindən hazırlanan bu nəhəng layihənin təməli ilk dəfə 1929-cu ildə qoyulub. Sonradan dayandırılan "145 illik yuxu" adlı layihənin icrasına 2008-ci ildə yenidən başlanılıb.

Türkiyənin 5 əyalətini birbaşa, 50 şəhərini isə dolayı yollarla birləşdirəcək 818 kilometrlik bu avtomobil yolunun inşasının 95 faizi artıq tamamlanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.