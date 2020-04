Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımı alanların sayı açıqlanıb.

Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, 2020-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 72,2 min aztəminatlı ailənin 298,9 min üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı alıb və onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 50,03 manat təşkil edib.



