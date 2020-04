1 milyona az qaldı - Koronavirus qurbanların sayı...

Dünya miqyasında koronavirusa yoluxma faktı günbəgün 1 milyona yaxınlaşır.

Publika.az xəbər verir ki, 200-dən çox ölkədə rast gəlinən koronavirus 802 min 831 nəfərə yoluxub.

39 min 22 nəfər infeksiyadan dünyasını dəyişib. 172 min 319 nəfərsə xəstəlikdən sağalıb.

Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma faktı İspaniyada qeydə alınıb – 6 min 461. Ən çox ölüm halı da bu ölkədədir – 473 nəfər. Belçika (192 nəfər) və Niderland (175 nəfər) da son 24 saatda ən çox ölümün baş verdiyi ölkələr sırasındadır.

Zümrüd

