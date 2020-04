“British Airways” 36 min işçisini ixtisara sala bilər

“British Airways” yeni koronavirus (COVID-19) infeksiyası səbəbindən işçilərin 36 min nəfərini müvəqqəti ixtisar etməyi düşünür.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “BBC” açıqlama yayıb.

Ümumilikdə, ixtisarlar hava heyəti, yerüstü işçilər, mühəndislər və aviaşirkətin baş ofisinin işçilərinin 80% -nə təsir edəcək.

Qeyd edək ki, martın 31-də “British Airways” koronavirus səbəbindən aviareyslərə tələbatın azalmasından sonra Londonun Qatvik hava limanından bütün uçuşları dayandırmaq qərarına gəlib.

Birləşmiş Krallıqda 25 150 nəfərdə koronavirus infeksiyası təsdiqlənib və k nəfər ölüb. Martın 23-dən ölkədə karantin tətbiq olunub.



