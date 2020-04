Tanınmış futbolçunun ölüm səbəbi məlum oldu

İspaniya millisinin sabiq futbolçusu Xose Antonio Reyesin ölüm səbəbi açıqlanıb.

"Report" "Cadena Ser" radiosuna istinadən xəbər verir ki, "Real Madrid" və İngiltərə "Arsenal"ının keçmiş üzvü yüksək sürətin qurbanı olub. Bu, aparılmış istintaq nəticəsində müəyyənləşib.

Bildirilib ki, Reyesin avtomobili saatda 187 km sürətlə hərəkət edərkən qəflətən maşının arxa sol təkəri partlayıb. Həmin təkəri qəzadan bir həftə öncə futbolçunun qohumunun təmir etdiyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Xose Antonio Reyesin son iş yeri ölkəsinin "Estremadura" komandası olub. O, ötən il düşdüyü avtoqəzada əmisi oğlu ilə birlikdə ölüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.