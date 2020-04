Fransanın "Reyms" klubunun həkimi olan Bernar Qonzales yeni növ koronavirusa yoluxduğu üçün intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşı da koronavirusa yoluxan 60 yaşlı Qonzales intiharının səbəbini izah edın bir məktub yazıb. Lakin, Reysm şəhərinin meri Arno Robin məktubun məzmununu açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, bundan öncə İtaliyada 34 yaşlı bir tibb işçisi qadın koronavirus səbəbindən intihar etmişdi.

Mənbə: Goal.com

