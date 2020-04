Türkiyədə qaçaqmalçılığın qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İpsala gömrük keçid məntəqəsində aparılan yoxlama zamanı 767 min tibbi maska,12 min nəm salfet, 4080 dezinfeksiya vasitəsi aşkarlanıb.

Saxlanılan Həsən.Ç adlı şəxsi tibbi ləvazimatları qaçaqmalçılıq yolu ilə Fransaya apardığı müəyyən olunub.

