Səudiyyə Ərəbistanından ŞOK XƏBƏR: Koronavirusun dərmanı zəmzəm suyudur

Səudiyyə Ərəbistanında koronavirus xəstələri ''Zəmzəm'' suyu ilə sağaldılmağa başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanında koronavirus xəstələrini qəbul edən bütün xəstəxanalara müalicə üçün ''Zəmzəm'' suyunun paylanması qərara alınıb.

Məkkənin Böyük Məscidinin məsul səlahiyyətlisi Əbdülrəhman Əl Sudayis ''Zəmzəm'' quyusundan suyun koronavirus xəstələri üçün ölkə xəstəxanalarına verilməsini əmr etdiyini söyləyib. Görülən işlər daxilində Zəmzəm su çeşmələrinin sterilizasiyası, suyun daşınması üçün istifadə olunan qabların gigiyenik baxımdan təmizlənməsi də aiddir.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanında virus səbəbiylə ölənlərin sayı 59 nəfərə çatıb. Səudiyyə Ərəbistanı Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi son açıqlamada, ölkədəki yoluxma hallarının sayının 4 min 462, sağaldılanların sayı isə 461 nəfərdir.

Mənbə:İqna.ir

