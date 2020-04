Xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalara daha bir itki üz verib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onların bibisi dünyasını dəyişib.

Bu barədə İTV-də yayımlanan “Gəl, qonaq ol” proqramında Gülyanaq Məmmədova məlumat verib:

“Martın 15-i bibim rəhmətə getdi. Orada yas mərasiminə icazə yoxdur deyə Şəkiyə gəldik. Martın 17-dən ailəmizlə birlikdə buradayıq”.

Qeyd edək ki, ötən ilin sonlarında xanəndələrin bacısının həyat yoldaşı avtomobil qəzasında dünyasını dəyişmişdi.

