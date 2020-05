Ukraynada selfi çəkmək üçün azyaşlı bacısı ilə birgə fontanın üstünə çıxan 20 yaşlı qız fontanın dağılmasına səbəb olub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kiyev vilayətinin Boyarka şəhərində qeydə alınıb.

Məlumata görə, dəymiş zərər 37 000 qrivna (2 335 manat) təşkil edib.

Xuliqanlıq faktı üzrə cinayət işi açılıb.

