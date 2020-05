Safura oğluna ad günü etdi - FOTO

Mərhum Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailə quran müğənni Safura Əliyeva oğlu İskəndərə ad günü edib.

Metbuat.az axşam.az-a xəbər verir ki, o, karantin səbəbilə ailə arasında keçən doğum günündən fotoları sosial şəbəkədə paylaşıb.

Safura həyat yoldaşının və özünün adından 6 yaşına keçən oğlu barədə İnstaqramda bunları yazıb:

“Ad günün mübarək, əziz oğlumuz, ilk oğlumuz. Sevgimiz, hər şeyimiz! Sənə can sağlığı və xoşbəxtlik arzu edirik”.

Qeyd edək ki, cütlüyün İskəndərdən başqa iki qızı da var. Onlar Türkiyədə yaşayır.

