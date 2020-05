İndoneziyada qeydə alınan bu cənazə görüntüsü sosial mediada istifadəçilərin ən çox müzakirə etdiyi videolardandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərin mayın əvvəlində İndoneziyanın Manado bölgəsində çəkildiyi bildirilir. Videoda koronavirus səbəbindən ölən şəxs basdırılır. Rahibin dua oxuduğu sırada isə məzarə endirilən tabutun içində bir hərəkətlənmə olur.

Mobil telefona yansıyan görüntüdə tabutdakı şəxsin əl salladığı görülür.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Mənbə: DailyMail



