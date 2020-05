Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətinin Gəncə şəhərində yerləşən 2 saylı İstintaq təcridxanasında saxlanılan Həsənli Ayxan Şamil oğlu qaşıq udub.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, A. Həsənli dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Ona tibbi yardım göstərilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.