"Yuventus"un əfsanəvi futbolçusu Alessandro Del Pyero ABŞ-ın Los-Anceles əyalətində xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı futbolçu özünün sosial şəbəkə hesabından açıqlama verib. Bunun koronavirusla bir əlaqəsinin olmadığını qeyd edən Del Pyero böyrəklərində daş aşkarlandığını qeyd edib:

"İnana bilmirəm ki, 3 millimetrlik balaca bir şey bu cür problem yaratsın".

Mənbə: goal.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.