Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın daha bir köməkçisi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bununla bağlı S.Qafarova müvafiq sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Ruslan Şahbaz oğlu İsmayılov Milli Məclis Sədrinin köməkçisi vəzifəsindən azad olunub.

